За прошедшие сутки враг запустил по Украине более 30 беспилотников, — Генштаб
Продолжаются 483 сутки вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Сегодня ночью РФ нанесла по Украине очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed".
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба к утру 21 июня
Сообщается, что за прошедшие сутки враг целил по Украине иранскими ударными беспилотниками.
"Российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья", — говорится в сообщении Генштаба.
Также отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 ударных БПЛА "Shahed".
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов во второй раз в течение июня составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжили продвигаться к югу на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские оккупанты бросают в бой резервы.