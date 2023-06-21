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За прошедшие сутки враг запустил по Украине более 30 беспилотников, — Генштаб

21 июня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба к утру 21 июня
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 483 сутки вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Сегодня ночью РФ нанесла по Украине очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба к утру 21 июня

Сообщается, что за прошедшие сутки враг целил по Украине иранскими ударными беспилотниками.

"Российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья", — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 ударных БПЛА "Shahed".

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов во второй раз в течение июня составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжили продвигаться к югу на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские оккупанты бросают в бой резервы.

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