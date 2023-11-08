Місто напівоточене, — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Місцевий мешканець в напівзруйнованій Авдіївці. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Фронтова Авдіївка на Донеччині з трьох сторін фактично в напівоточенні. Натомість ЗС РФ проводять "гру на живця", для виявлення позицій артилерії.

Про це заявив речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафону.

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Ситуація в Авдіївці

"Місто з трьох сторін фактично в напівоточенні. З трьох сторін росіяни можуть обстрілювати усім, чим можна — вони щодня це роблять. Місто зараз справляє моторошне враження, воно під нуль знищене", — сказав він.

За словами військового, атаки ворога точкові, але щоденні.

"Найперше про безперервність боїв: вони відбуваються щодня, щодня росіяни намагаються ходити в штурми, здебільшого піхотою. Це не відбувається на кожну нашу позицію на всьому Авдіївському виступі. Вони то там, то там ходять, і не на кожну позицію щодня. Вони точково намагаються ходити в атаки", — сказав він.

Коцуконь зазначив, що зазнавши сильних втрат, російські солдати проводять перегруповування.

"Для чого вони це роблять: коли штурмова група йде, вони підіймають величезну кількість своїх дронів, і в той момент, коли наша артилерія розбирає цю піхоту, вони намагаються виявити нашу артилерію", — сказав він, додавши, що це "така собі гра на живця".

Нагадаємо, що раніше у британській Мі6 заявили, що втрати російської армії під Авдіївкою стали найбільшими за останній рік. Також завдяки діям українських захисників неподалік від міста у вічний політ відправився російський фронтовий штурмовик Су-25 "Грак".