Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Місто напівоточене, — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці arrow

Місто напівоточене, — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

8 листопада 2023 17:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Місто напівоточене, — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці
Місцевий мешканець в напівзруйнованій Авдіївці. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Фронтова Авдіївка на Донеччині з трьох сторін фактично в напівоточенні. Натомість ЗС РФ проводять "гру на живця", для виявлення позицій артилерії.

Про це заявив речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ситуація в Авдіївці

"Місто з трьох сторін фактично в напівоточенні. З трьох сторін росіяни можуть обстрілювати усім, чим можна — вони щодня це роблять. Місто зараз справляє моторошне враження, воно під нуль знищене", — сказав він.

За словами військового, атаки ворога точкові, але щоденні.

"Найперше про безперервність боїв: вони відбуваються щодня, щодня росіяни намагаються ходити в штурми, здебільшого піхотою. Це не відбувається на кожну нашу позицію на всьому Авдіївському виступі. Вони то там, то там ходять, і не на кожну позицію щодня. Вони точково намагаються ходити в атаки", — сказав він.

Коцуконь зазначив, що зазнавши сильних втрат, російські солдати проводять перегруповування.

"Для чого вони це роблять: коли штурмова група йде, вони підіймають величезну кількість своїх дронів, і в той момент, коли наша артилерія розбирає цю піхоту, вони намагаються виявити нашу артилерію", — сказав він, додавши, що це "така собі гра на живця".

Нагадаємо, що раніше у британській Мі6 заявили, що втрати російської армії під Авдіївкою стали найбільшими за останній рік. Також завдяки діям українських захисників неподалік від міста у вічний політ відправився російський фронтовий штурмовик Су-25 "Грак".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі