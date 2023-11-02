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Стало відомо, яку саме тактику використовують росіяни під Авдіївкою

2 листопада 2023 15:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, яку саме тактику використовують росіяни під Авдіївкою
На в’їзді до Авдіївки. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни справді використовують тактику "м’ясних штурмів", але лише на деяких ділянках і з використанням мешканців окупованих територій Донбасу. Підготовлені ж бійці штурмують українські укріпрайони, використовуючи тактику ПВК "Вагнер", великою кількістю малих мобільних груп.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Тактика "вагнерівців"

За словами Дмитра Снєгирьова, російські війська під Авдіївкою перейшли до використання тактики ПВК "Вагнер", з якою це військове угруповання штурмувало Бахмут.

"Ця тактика полягає у завданні ударів малими штурмовими групами, які просочуються до українських укріпрайонів. Причому постійних ударів, це так звані хвилеві атаки", — підкреслив експерт.

Також Снєгирьов наголосив, що попри малий розмір цих груп, їх там велика кількість. І в цих групах — винятково підготовлені бійці, зокрема, ветерани-спецпризначенці або колишні "вагнерівці".

Кого і навіщо кидають у "м’ясні штурми"

Разом з тим, наголосив Дмитро Снєгирьов, росіяни на окремих ділянках таки використовують тактику "м’ясних штурмів".

Але для такої тактики використовується в основному так званий "1-й армійський корпус ДНР", набраний із місцевого населення, примусово мобілізованого окупантами.

"Цим вони ще й виконують іншу задачу Кремля — змінюють національний склад на окупованих територіях, фактично утилізовуючи українців", — додав експерт.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни написав, що армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.

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