Город полуокружен, — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Местный житель в полуразрушенной Авдеевке. Фото: REUTERS/Евхен Титов

Фронтовая Авдеевка в Донецкой области с трех сторон фактически в полуокружении. В то же время ВС РФ проводят "игру на живца", для выявления позиций артиллерии.

Об этом заявил спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона.

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"Город с трех сторон фактически в полуокружении. С трех сторон россияне могут обстреливать всем, чем можно - они каждый день это делают. Город сейчас производит жуткое впечатление, он под ноль уничтожен", — сказал он.

По словам военного, атаки врага точечные, но ежедневные.

"Прежде всего о непрерывности боев: они происходят каждый день, каждый день россияне пытаются ходить в штурмы, в основном пехотой. Это не происходит на каждую нашу позицию на всем Авдеевском выступлении. Они то там, то там ходят, и не на каждую позицию каждый день. Они точечно пытаются ходить в атаки", — сказал он.

Коцуконь отметил, что понеся сильные потери, российские солдаты проводят перегруппировку.

"Для чего они это делают: когда штурмовая группа идет, они поднимают огромное количество своих дронов, и в тот момент, когда наша артиллерия разбирает эту пехоту, они пытаются выявить нашу артиллерию", — сказал он, добавив, что это "этакая игра на живца".

Напомним, что ранее в британской Мі6 заявили, что потери российской армии под Авдеевкой стали наибольшими за последний год. Также благодаря действиям украинских защитников неподалеку от города в вечный полет отправился российский фронтовой штурмовик Су-25 "Грач".