Мобілізація в Україні 2023 — де точно не можуть вручити повістку

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: АрміяInform

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки практично у будь-де: громадські місця, вулиця, блокпости тощо. Проте є місця, куди працівникам ТЦК доступ закритий.

Де точно військкоми не можуть вручити повістки військовозобов'язаним українцям, розповів юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савінський у коментарі "РБК-Україна".

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Де співробітники ТЦК мають право вручати повістки

Як відомо, законодавством України чітко не визначено де саме має відбуватися вручення повісток. За словами правознавця, військкоми можуть вручати повістки лише у тих місцях, куди мають безперешкодний доступ.

До таких місць належать:

вулиці;

блокпости;

громадські місця (пляжі, кафе, ТРЦ тощо);

за місцем проживання;

за місцем роботи тощо.

У яких місцях вручення повістки не може відбуватися

Савінський каже, що співробітники ТЦК не можуть вручати повістки у місцях, до яких не мають безперешкодного доступу або доступ, куди їм не надали добровільно.

До таких місць належить громадський транспорт, приватне авто, інше рухоме та нерухоме майно. Тобто якщо військовозобов'язаний знаходиться у своєму помешканні й не відкриває двері, ТЦК не можуть зайти. Або якщо маршрутка перебуває у русі, військкоми не можуть її зупинити.

Таким чином співробітники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти маршрутки та приватні автомобілі.

Як каже юрист, на практиці, працівники військкоматів, в принципі, можуть спробувати вручити повістку, зупинивши автомобіль. Але людина має право не зупинятись, коли працівник ТЦК цього вимагає.

Коли водій сам зупинив автомобіль і працівники тільки потім підійшли вручати повістки — це допустимо. Адже людина по суті дала свій дозвіл на це.

"Якщо таку повістку видали, зупинивши транспорт, надалі її вручення можна оскаржити. Але, на жаль, це не особливо допомагає людині, якщо вона до того часу вже буде мобілізована і нестиме службу на сході або на півдні України. У таких випадках відновити порушені права таке оскарження не допоможе. Оскільки якщо на той час людина вже пройде ВЛК, отримає мобілізаційне розпорядження, то сам факт незаконного вручення повістки ні на що не вплине", — зазначає фахівець.

Перевірка документів у водія. Фото: ДПСУ

Який важливий нюанс мають враховувати військовозобов'язані

Сергій Савінський підкреслив, якщо військкоми працюють з представниками поліції (що відбувається найчастіше), то водії зобов'язані зупинити транспорт на вимогу поліціянтів.



Поліція має вичерпний перелік підстав, коли вони можуть зупинити транспортний засіб.



"Однак ці підстави для зупинки транспорту можуть трактуватися досить широко. Наприклад, якщо є підстави вважати, що транспорт був знаряддям скоєння злочину або викрадений. Тут може часто мати місце дискреція (рішення посадовцем або державним органом будь-якого питання на власний розсуд. — Ред.). Якщо вас зупинили співробітники поліції, вони повинні пояснити, з якою метою це зробили", — нагадує юрист.



Якщо є підозра, що автомобіль викрадено, то навіть у таких випадках в авто мають право заходити лише співробітники поліції.



"І в таких випадках працівники ТЦК не мають права заходити в транспортний засіб. Але на практиці дуже часто норми трактують таким чином, щоб було вигідніше у певних ситуаціях", — підбиває підсумок Сергій Савінський.

Раніше ми повідомляли, чи можуть вручити повістку працівнику, який знаходиться на лікарняному, у відпустці або у відрядженні.

Нагадаємо, ми писали, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС, чи можна її проігнорувати.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.