Мобилизация в Украине 2023 — где точно не могут вручить повестку

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: АрмияInform

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки практически в любом месте: общественные места, улица, блокпосты и т.д. Однако есть места, куда работникам ТЦК доступ закрыт.

Где точно военные не могут вручить повестки военнообязанным украинцам, рассказал юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский в комментарии "РБК-Украина".

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Где сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки

Как известно, законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток. По словам правоведа, военные могут вручать повестки только в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ.

К таким местам относятся:

улицы;

блокпосты;

общественные места (пляжи, кафе, ТРЦ и т.п.);

по месту жительства;

по месту работы и т.д.

В каких местах вручение повестки не может происходить

Савинский говорит, что сотрудники ТЦК не могут вручать повестки в местах, к которым нет беспрепятственного доступа или доступ куда им не предоставили добровольно.

К таким местам относится общественный транспорт, частный автомобиль, другое движимое и недвижимое имущество. То есть если военнообязанный находится в своем доме и не открывает дверь, ТЦК не могут зайти. Или если маршрутка находится в движении, военные не могут ее остановить.

Таким образом, сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.

Как говорит юрист, на практике работники военкоматов, в принципе, могут попытаться вручить повестку, остановив автомобиль. Но человек имеет право не останавливаться, когда работник ТЦК этого требует.

Когда водитель сам остановил автомобиль и работники только потом подошли вручать повестки — это допустимо. Ведь человек на сам дал свое разрешение на это.

"Если такую повестку выдали, остановив транспорт, в дальнейшем ее вручение можно обжаловать. Но, к сожалению, это не особенно помогает человеку, если он к тому времени уже будет мобилизован и будет нести службу на востоке или на юге Украины. В таких случаях восстановить нарушенные права такое обжалование не поможет. Поскольку если к тому времени человек уже пройдет ВВК, получит мобилизационное распоряжение, то сам факт незаконного вручения повестки ни на что не повлияет", — отмечает специалист.

Проверка документов у водителя. Фото: ГПСУ

Какой важный нюанс должны учитывать военнообязанные

Сергей Савинский подчеркнул, если военкомы работают с представителями полиции (что происходит чаще всего), то водители обязаны остановить транспорт по требованию полицейских.



Полиция имеет исчерпывающий список оснований, когда они могут остановить транспортное средство.



"Однако эти основания для остановки транспорта могут трактоваться достаточно широко. Например, если есть основания полагать, что транспорт был орудием совершения преступления или угнан. Здесь может часто иметь место дискреция (решение должностным лицом или государственным органом любого вопроса по собственному усмотрению. — Ред.). Если вас остановили сотрудники полиции, они должны объяснить, с какой целью это сделали", — напоминает юрист.



Если есть подозрение, что автомобиль угнан, то даже в таких случаях в авто имеют право заходить только сотрудники полиции.



"И в таких случаях работники ТЦК не имеют права заходить в транспортное средство. Но на практике очень часто нормы трактуют таким образом, чтобы было выгоднее в определенных ситуациях", — подытоживает Сергей Савинский.

Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку работнику, находящемуся на больничном, в отпуске или в командировке.

Напомним, мы писали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.