Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Места, закрытые для военных: где точно не могут вручить повестку arrow

Места, закрытые для военных: где точно не могут вручить повестку

25 августа 2023 07:16
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — где точно не могут вручить повестку
Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: АрмияInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки практически в любом месте: общественные места, улица, блокпосты и т.д. Однако есть места, куда работникам ТЦК доступ закрыт.

Где точно военные не могут вручить повестки военнообязанным украинцам, рассказал юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Где сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки

Как известно, законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток. По словам правоведа, военные могут вручать повестки только в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ.

К таким местам относятся:

  • улицы;
  • блокпосты;
  • общественные места (пляжи, кафе, ТРЦ и т.п.);
  • по месту жительства;
  • по месту работы и т.д.

В каких местах вручение повестки не может происходить

Савинский говорит, что сотрудники ТЦК не могут вручать повестки в местах, к которым нет беспрепятственного доступа или доступ куда им не предоставили добровольно.

К таким местам относится общественный транспорт, частный автомобиль, другое движимое и недвижимое имущество. То есть если военнообязанный находится в своем доме и не открывает дверь, ТЦК не могут зайти. Или если маршрутка находится в движении, военные не могут ее остановить.

Таким образом, сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.

Как говорит юрист, на практике работники военкоматов, в принципе, могут попытаться вручить повестку, остановив автомобиль. Но человек имеет право не останавливаться, когда работник ТЦК этого требует.

Когда водитель сам остановил автомобиль и работники только потом подошли вручать повестки — это допустимо. Ведь человек на сам дал свое разрешение на это.

"Если такую повестку выдали, остановив транспорт, в дальнейшем ее вручение можно обжаловать. Но, к сожалению, это не особенно помогает человеку, если он к тому времени уже будет мобилизован и будет нести службу на востоке или на юге Украины. В таких случаях восстановить нарушенные права такое обжалование не поможет. Поскольку если к тому времени человек уже пройдет ВВК, получит мобилизационное распоряжение, то сам факт незаконного вручения повестки ни на что не повлияет", — отмечает специалист.

 

В каких местах вручение повестки не может происходить
Проверка документов у водителя. Фото: ГПСУ

Какой важный нюанс должны учитывать военнообязанные

Сергей Савинский подчеркнул, если военкомы работают с представителями полиции (что происходит чаще всего), то водители обязаны остановить транспорт по требованию полицейских.

Полиция имеет исчерпывающий список оснований, когда они могут остановить транспортное средство.

"Однако эти основания для остановки транспорта могут трактоваться достаточно широко. Например, если есть основания полагать, что транспорт был орудием совершения преступления или угнан. Здесь может часто иметь место дискреция (решение должностным лицом или государственным органом любого вопроса по собственному усмотрению. — Ред.). Если вас остановили сотрудники полиции, они должны объяснить, с какой целью это сделали", — напоминает юрист.

Если есть подозрение, что автомобиль угнан, то даже в таких случаях в авто имеют право заходить только сотрудники полиции.

"И в таких случаях работники ТЦК не имеют права заходить в транспортное средство. Но на практике очень часто нормы трактуют таким образом, чтобы было выгоднее в определенных ситуациях", — подытоживает Сергей Савинский.

Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку работнику, находящемуся на больничном, в отпуске или в командировке.

Напомним, мы писали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз