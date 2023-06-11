Міжнародний кримінальний суд уже розслідує підрив Каховської ГЕС, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Представники Міжнародного кримінального суду уже відвідали затоплену внаслідок російського теракту Херсонщину. Робота щодо розслідування катастрофи внаслідок підриву Каховської ГЕС вже почалася.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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Розслідування теракту

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації… Ми вже сприяємо й будемо й надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що російські терористи повинні понести відповідальність, щоб у світі більше не було повторень подібного зла.

Президент також повідомив, що станом на сьогодні вдалося врятувати близько чотирьох тисяч людей із затоплених територій.

Візит представників Міжнародного кримінального суду на Херсонщину

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що генпрокурор Андрій Костін з представниками МКС відвідали Херсонщину. Вони побували у затопленій внаслідок підриву Каховської ГЕС Антонівці, а також у Херсоні.

"Це найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобиля, тому ми розслідуємо не лише воєнний злочин, а й вчинення екоциду. Ситуація дуже складна: під водою цілі населені пункти та райони міста Херсон, затоплено низку небезпечних об’єктів. Серед них щонайменше 3 кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалища. 450 тонн турбінного мастила потрапили у води річки Дніпро та Чорного моря", — зазначив Костін.

Візит генпрокурора та представників МКС на Херсонщину. Фото: Офіс генпрокурора

Генпрокурор висловив переконання, що підрив Каховської ГЕС був вчинений агресором навмисно. Він також нагадав, що Росія використовувала зиму як зброю війни, створюючи неможливі для життя умови для мирних українців. Тепер, за словами генпрокурора, вона використовує руйнівну силу води як зброю проти людей та всього живого.

Візит генпрокурора та представників МКС на Херсонщину. Фото: Офіс генпрокурора

Костін також поінформував, що українська прокуратура надає усі необхідні докази та інформацію представникам Міжнародного кримінального суду.

"Усе, щоб Офіс прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об’єктивне розслідування. Це розслідування матиме надзвичайне значення для безпеки в усьому світі", — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли човен з людьми, які евакуювалися з підтопленого лівого берега Херсонщини. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще 23 отримали поранення.

Також відомо, що внаслідок російських атак 9 червня в Херсоні постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.