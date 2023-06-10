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Окупанти обстріляли Херсон, поранені волонтери

10 червня 2023 11:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни 9 червня обстріляли Херсон, постраждали волонтери
Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

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Подробиці

Зазначається, що ввечері 9 червня обстріли в Херсоні не вщухали. В одному з мікрорайонів міста виникли пожежі відразу у двох житлових будинках, які розташовані поруч. 

Впродовж двох годин рятувальникам вдалось загасити пожежі. На місці події працювало 5 одиниць техніки та 19 осіб особового складу.

"Рятувальники вимушені були кілька разів повертатись до гасіння через повторні обстріли зі сторони окупантів. Проте, протягом двох годин, пожежі вдалось загасити", — йдеться у повідомленні. 

  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
  • Кадри з місця події. Фото: ДСНС
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Як зазначає голова Херсонської ОДА Олександр Проскудін, внаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні постраждали волонтери. 

"Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення", — йдеться у повідомленні. 

Нині медики надають необхідну допомогу чоловікам. 

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені. 

Також, росіяни вдарили по Полтавщині. Є пошкодження інфраструктури. Обійшлось без постраждалих. 

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