Росіяни 9 червня обстріляли Херсон, постраждали волонтери

Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: ДСНС

Попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Подробиці

Зазначається, що ввечері 9 червня обстріли в Херсоні не вщухали. В одному з мікрорайонів міста виникли пожежі відразу у двох житлових будинках, які розташовані поруч.

Впродовж двох годин рятувальникам вдалось загасити пожежі. На місці події працювало 5 одиниць техніки та 19 осіб особового складу.

"Рятувальники вимушені були кілька разів повертатись до гасіння через повторні обстріли зі сторони окупантів. Проте, протягом двох годин, пожежі вдалось загасити", — йдеться у повідомленні.

Кадри з місця події. Фото: ДСНС

Кадри з місця події. Фото: ДСНС

Кадри з місця події. Фото: ДСНС

Кадри з місця події. Фото: ДСНС

Кадри з місця події. Фото: ДСНС

Кадри з місця події. Фото: ДСНС 1 / 6

Як зазначає голова Херсонської ОДА Олександр Проскудін, внаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні постраждали волонтери.

"Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення", — йдеться у повідомленні.

Нині медики надають необхідну допомогу чоловікам.

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені.

Також, росіяни вдарили по Полтавщині. Є пошкодження інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.