Международный уголовный суд уже расследует подрыв Каховской ГЭС, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Представители Международного уголовного суда уже посетили затопленную в результате российского теракта Херсонщину. Работа по расследованию катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС уже началась.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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Расследование теракта

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации… Мы уже способствуем и будем и дальше содействовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом. Все наши правоохранители и другие институции максимально вовлечены в этот процесс. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что российские террористы должны понести ответственность, чтобы в мире больше не было повторений подобного зла.

Президент также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день удалось спасти около четырех тысяч человек с затопленных территорий.

Визит представителей Международного уголовного суда в Херсонскую область

Сегодня, 11 июня, стало известно, что генпрокурор Андрей Костин с представителями МКС посетил Херсонщину. Они побывали в затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС Антоновке, а также в Херсоне.

"Это крупнейшая экологическая катастрофа со времен Чернобыля, поэтому мы расследуем не только военное преступление, но и совершение экоцида. Ситуация очень сложная: под водой целые населенные пункты и районы города Херсона, затоплены ряд опасных объектов. Среди них по меньшей мере 3 кладбища, терминалы хранения нефтепродуктов, свалки. 450 тонн турбинной смазки попали в воды реки Днепр и Черного моря", — отметил Костин.

Визит генпрокурора и представителей МКС в Херсонскую область. Фото: Офис генпрокурора

Генпрокурор убежден, что подрыв Каховской ГЭС был совершен агрессором намеренно. Он также напомнил, что Россия использовала зиму в качестве оружия войны, создавая невозможные для жизни условия для мирных украинцев. Теперь, по словам генпрокурора, она использует разрушительную силу воды как оружие против людей и всего живого.

Визит генпрокурора и представителей МКС в Херсонскую область. Фото: Офис генпрокурора

Костин также сообщил, что украинская прокуратура предоставляет все необходимые доказательства и информацию представителям Международного уголовного суда.

"Все, чтобы Офис прокурора МКС имел возможность провести независимое и объективное расследование. Это расследование будет иметь чрезвычайное значение для безопасности во всем мире", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли лодку с людьми, которые эвакуировались с подтопленного левого берега Херсонщины. В результате обстрела погибли три человека, еще 23 получили ранения.

Также известно, что в результате российских атак 9 июня в Херсоне пострадали волонтеры, вспыхнули пожары в жилых домах.