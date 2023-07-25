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Мобилизация ФЛП: какие особенности и что следует знать украинским предпринимателям

25 июля 2023 13:18
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как мобилизуют предпринимателей в Украине — особенности и нюансы
Комплектование Вооруженных Сил Украины мобилизованными. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине уже семнадцатый месяц продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призывают на военную службу военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Исключением не являются и физические лица-предприниматели. ФЛП идут в украинскую армию как добровольно, подписывая контракт, так и подпадают под обычную мобилизацию.

Тем не менее призыв в армию этой категории граждан имеет свои важные особенности и нюансы, о которых следует знать. Об этом пишет Сhas.News.

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Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации

В настоящее время предприниматели не включены в список категорий граждан, которые могут получить бронь. Также ФЛП не может забронировать своих работников.

Однако следует отметить, что власть работает над этим вопросом. В частности, им занимается Минэкономики. В ведомстве обсуждают определенные изменения в закон, чтобы сделать ФЛП доступными для бронирования от мобилизации во время военного положения. В частности, хотят разрешить бронировать ФЛП, работающих в сфере ИТ.

Могут ли мобилизованные ФЛП заниматься предпринимательской деятельностью

Согласно ч. 3 ст. 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", за мобилизованными гражданами не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности ФЛП. То есть закрывать ФЛП не нужно, этот вопрос можно решить по своему усмотрению. В той же статье отмечено, что в случае прекращения предпринимательской деятельности начисление налогов и сборов мобилизованным ФЛП не производится.

В то же время, в законодательстве отдельно не определено, могут ли мобилизованные ФЛП заниматься предпринимательской деятельностью.

Как поясняют в Хельсинкском союзе по правам человека, согласно закону "О предотвращении коррупции", запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью распространяется на военных должностных лиц ВСУ и других военных формирований.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" военными должностными лицами называет военнослужащих, занимающих штатные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или специально уполномоченных на выполнение таких обязанностей согласно законодательству.

То есть мобилизованные ФЛП могут в свободное от службы время заниматься предпринимательской деятельностью, если не являются военными должностными лицами.

Однако, к сожалению, действующее законодательство не устанавливает исключительный перечень военных должностей (или соответствующих их критериев), позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблению контролирующими органами и выборочному привлечению к административной ответственности (штраф 5100-8500 грн с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству).

 

Могут ли мобилизованные ФЛП заниматься предпринимательской деятельностью
Украинские военные на фронте. Фото: depositphotos.com

Нужно ли мобилизованным ФЛП платить налоги

Мобилизированные ФЛП освобождены от начисления и уплаты НДФЛ и единого налога, а также от представления отчетности. Это урегулировано п. 25 подразделом 10 г. ХХ Налогового кодекса Украины. Правило действует на период их военной службы и не зависит от наличия наемных работников, формы налогообложения, а также группы и ставки единого налога.

Также мобилизованные ФЛП, не использующие труд наемных работников, на весь срок военной службы освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ за себя, а также от представления отчетности п. 9 экз. 2 разд. VIII Закона о ЕСВ.

Чтобы получить освобождение от уплаты налогов:

1. Подать в налоговую службу по месту регистрации ФЛП заявление в произвольной форме и копию военного билета или копию документа, удостоверяющего зачисление лица на военную службу в период мобилизации (например, выписка из приказа командира воинской части).

2. Сделать это можно либо сразу после мобилизации, либо в течение 10 дней после демобилизации (лечение/реабилитация).

ФЛП, принадлежащие ко второй и третьей группам плательщиков единого налога, имеют право по собственному решению не платить ЕСВ, за мобилизованных наемных работников, не получавших доходы в виде денежного довольствия. Верховная Рада внесла соответствующие изменения в закон о ЕСВ в октябре 2022 года (п. 9 шт. 20 разд. VIII).

 

Нужно ли мобилизованным ФЛП платить налоги
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Getty Images

О каких особенностях мобилизации ФЛП следует знать

Как сообщают специалисты общественной организации "Юридическая сотня", физическим лицам-предпринимателям следует знать о следующих нюансах во время мобилизации:

1. Государственная регистрация предпринимательской деятельности ФЛП не прекращается (ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

2. Мобилизация такого лица во время особого периода является дополнительным основанием расторгнуть трудовой договор с наемными работниками ФЛП (ст. 36, 40 и 431 КЗоТ). Работников можно увольнять без предварительного предупреждения. Однако не могут быть уволены "защищенные" работники (беременные и женщины с детьми, ст. 184 КЗоТ), а также мобилизованные работники (ст. 119 КЗоТ).

3. Если ФЛП имеет работника, уже мобилизованного на военную службу и за которым хранятся место работы, должность, необходимо уполномочить другое лицо исполнять обязанности по расчетам с наемными работниками.

4. При уходе работников на работе ФЛП должен уполномочить руководителя на свое место, чтобы тот выплачивал работникам заработную плату.

5. В течение одного месяца после демобилизации ФЛП обязан произвести окончательные расчеты с работниками во избежание штрафов.

 

Ранее мы писали, как происходит мобилизация ограниченно пригодных в августе этого года и какие особенности.

Напомним, мы сообщали, кого из военнообязанных могут повторно мобилизовать.

Также мы рассказывали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

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