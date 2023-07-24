Мобілізація обмежено придатних у серпні 2023 — як проходить і які особливості

Військовозобов'язаний уточнює військово-облікові дані в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Через повномасштабну війну, яку розпочала росія, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. До лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочення. Також мобілізують чоловіків, які мають обмежену придатність.

Про особливості мобілізації таких осіб розповів речник ТЦК та СП Полтавщини Роман Істомін.

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Як відбувається мобілізація обмежено придатних

За словами Романа Істоміна, якщо військовозобов'язаному вручили повістку, він повинен прийти до ТЦК та СП у вказані на документі дату та час. Незалежно від того, чи має людина відстрочку, чи обмежену придатність, чи повністю придатний до служби.

З собою треба брати особисті та військові документи. Також обов'язково при собі мають бути документи (якщо такі є), які підтверджують:

інвалідність;

хвороби;

підстави для відстрочки.

"Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. По завершенню комісії він визнається придатним або непридатним",

— зазначив спікер ТЦК.

Істомін зазначив, якщо військовозобов'язаний обмежено придатний, у воєнний час він може бути мобілізований до лав ЗСУ. Проте є важливий нюанс, який слід пам'ятати — такі особи не можуть проходити службу в певних військових частинах, до прикладу, у ССО та десантно-штурмових військах. А також плавскладах, морській піхоті, спецспорудах.

Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть залучатися до служби в частинах, підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах ТЦК, в установах, організаціях, навчальних закладах.

Істомін також спростував вкид про те, що в Україні нібито закінчилися придатні військовозобов'язані, і тому до армії почали набирати обмежено придатних.

Він наголосив, що такі категорії військовозобов'язаних чоловіків і раніше підлягали призову й мобілізувалися, адже в умовах повномасштабної війни це не є чимось надзвичайним. Мобілізація обмежено придатних цілком законна й передбачена законодавством.

На сьогодні комплектують не тільки підрозділи, які перебувають на фронті, тому за необхідності мобілізують обмежено приданих.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП

Хто отримує статус обмежено придатного в Україні

Під час воєнного стану військово-лікарські комісії керуються Положенням про військово-лікарську експертизу, яка має таблицю визначення придатності до військової служби.

Таким чином саме лікарі визначають, в якому разі не можна служити чоловіку. Коли треба виключити з обліку, коли особа обмежено придатна, а коли здатна виконувати обов’язки.

У постанові ВЛК у довільній формі також вказується, які види служби та роботи протипоказані особі, яку визнали обмежено придатною.

Українські військові на фронті. Фото: google.com

Що робити якщо обмежено придатного відправили служити у високомобільних десантних військах

Як розповіла юристка Нелі Романенко, в такому разі потрібно ініціювати переміщення.

Відповідно до п. 112 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.

Переміщення військовослужбовця на підставі висновку ВЛК здійснюється за наявності відповідного медичного висновку, за рапортом.

Для цього потрібно:

подати рапорт до командира або керівника військової частини про переміщення за станом здоров’я;

додати висновок ВЛК про визнання людини обмежено придатною до військової служби;

надати відношення (згоду командира військової частини в яку військовий має намір перевестися).

Правознавиця підкреслює, що необхідно заздалегідь домовитися з військовою частиною, якщо у них є місце роботи, щоб начальник цієї частини написав спеціальний документ.

Якщо рапорт подається без зазначення конкретної військової частини та відношення, його розгляд можуть призупинити. В такому разі військового можуть перемістити або на рівнозначні посади, або на нижчі посади за станом здоров’я.

Раніше ми розповідали, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть виключених з військового обліку відправити на ВЛК.

Також ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.