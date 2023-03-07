Мобілізовані росіяни з Бєлгорода відмовляються воювати в Україні: причина

Росіян кинули на Донбас без карт і засобів зв’язку

Російських мобілізованих тероборонців із Бєлгородської області відправили воювати на Донбас без найменшої підготовки. Після перших же втрат окупанти відмовилися воювати.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Росіяни не хочуть воювати

Громадяни росії, мобілізовані до територіальної оборони Бєлгородської області, відмовляються воювати на Донбасі.

У відеозверненні, яке опублікувала дружина одного із мобілізованих, росіяни пояснили свою відмову.

Без карт, зв’язку і знання місцевості

Один із мобілізованих, який назвався старшим лейтенантом Олегом Касумовим, заявив у відеозверненні, що на початку березня їх перекинули з Шебекиного до України.

Там росіян підпорядкували "ополченню ДНР" і відправили на передову.

За словами Касумова, їм не дали засобів зв’язку, карт і не розповіли про нюанси місцевості.

"Склад взводу зазнав втрат протягом трьох діб, оскільки особовий склад не був навчений належним чином і був направлений на передову після прибуття в місто", — наголосив мобілізований росіянин.

Нагадаємо, що, згідно із законами, ухваленими Державною думою (нижньою палатою парламенту російської федерації. — Ред.) після початку повномасштабної війни, покарання за неявку на призов відтепер складатиме 10 років позбавлення волі.

Таке ж покарання отримають ті, хто дезертирують чи добровільно здаватимуться у полон Збройним силам України.

Фото з російських ЗМІ