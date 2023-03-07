Мобілізовані росіяни з Бєлгорода відмовляються воювати в Україні: причина
Російських мобілізованих тероборонців із Бєлгородської області відправили воювати на Донбас без найменшої підготовки. Після перших же втрат окупанти відмовилися воювати.
Про це повідомляє The Moscow Times.
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Росіяни не хочуть воювати
Громадяни росії, мобілізовані до територіальної оборони Бєлгородської області, відмовляються воювати на Донбасі.
У відеозверненні, яке опублікувала дружина одного із мобілізованих, росіяни пояснили свою відмову.
Без карт, зв’язку і знання місцевості
Один із мобілізованих, який назвався старшим лейтенантом Олегом Касумовим, заявив у відеозверненні, що на початку березня їх перекинули з Шебекиного до України.
Там росіян підпорядкували "ополченню ДНР" і відправили на передову.
За словами Касумова, їм не дали засобів зв’язку, карт і не розповіли про нюанси місцевості.
"Склад взводу зазнав втрат протягом трьох діб, оскільки особовий склад не був навчений належним чином і був направлений на передову після прибуття в місто", — наголосив мобілізований росіянин.
Нагадаємо, що, згідно із законами, ухваленими Державною думою (нижньою палатою парламенту російської федерації. — Ред.) після початку повномасштабної війни, покарання за неявку на призов відтепер складатиме 10 років позбавлення волі.
Таке ж покарання отримають ті, хто дезертирують чи добровільно здаватимуться у полон Збройним силам України.
Фото з російських ЗМІ