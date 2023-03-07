Мобилизированные россияне из Белгорода отказываются воевать в Украине: причина
Российских мобилизованных терроборонцев из Белгородской области отправили воевать на Донбасс без малейшей подготовки. После первых же потерь оккупанты отказались воевать.
Об этом сообщает The Moscow Times.
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Россияне не хотят воевать
Граждане россии, мобилизованные в территориальную оборону Белгородской области, отказываются воевать на Донбассе.
В видеообращении, опубликованном супругой одного из мобилизованных, россияне объяснили свой отказ.
Без карт, связи и знания местности
Один из мобилизованных, который назвался старшим лейтенантом Олегом Касумовым, заявил в видеообращении, что в начале марта их перебросили из Шебекиного в Украину.
Там россиян подчинили "ополчению ДНР" и отправили на передовую.
По словам Касумова, им не дали средств связи, карт и не рассказали о нюансах местности.
"Состав взвода понес потери в течение трех суток, поскольку личный состав не был обучен должным образом и был направлен на передовую по прибытии в город", — подчеркнул мобилизованный россиянин.
Напомним, что, согласно законам, принятым Государственной думой (нижней палатой парламента российской федерации. — Ред.) после начала полномасштабной войны, наказание за неявку на призыв отныне будет составлять 10 лет лишения свободы.
Такое же наказание получат те, кто дезертируют или добровольно сдаются в плен Вооруженным силам Украины.
Фото из российских СМИ