Россиян бросили на Донбасс без карт и средств связи

Российских мобилизованных терроборонцев из Белгородской области отправили воевать на Донбасс без малейшей подготовки. После первых же потерь оккупанты отказались воевать.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Россияне не хотят воевать

Граждане россии, мобилизованные в территориальную оборону Белгородской области, отказываются воевать на Донбассе.

В видеообращении, опубликованном супругой одного из мобилизованных, россияне объяснили свой отказ.

Без карт, связи и знания местности

Один из мобилизованных, который назвался старшим лейтенантом Олегом Касумовым, заявил в видеообращении, что в начале марта их перебросили из Шебекиного в Украину.

Там россиян подчинили "ополчению ДНР" и отправили на передовую.

По словам Касумова, им не дали средств связи, карт и не рассказали о нюансах местности.

"Состав взвода понес потери в течение трех суток, поскольку личный состав не был обучен должным образом и был направлен на передовую по прибытии в город", — подчеркнул мобилизованный россиянин.

Напомним, что, согласно законам, принятым Государственной думой (нижней палатой парламента российской федерации. — Ред.) после начала полномасштабной войны, наказание за неявку на призыв отныне будет составлять 10 лет лишения свободы.

Такое же наказание получат те, кто дезертируют или добровольно сдаются в плен Вооруженным силам Украины.

Фото из российских СМИ