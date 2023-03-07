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Мобилизированные россияне из Белгорода отказываются воевать в Украине: причина

7 марта 2023 11:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россиян бросили на Донбасс без карт и средств связи
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российских мобилизованных терроборонцев из Белгородской области отправили воевать на Донбасс без малейшей подготовки. После первых же потерь оккупанты отказались воевать.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Граждане россии, мобилизованные в территориальную оборону Белгородской области, отказываются воевать на Донбассе.

В видеообращении, опубликованном супругой одного из мобилизованных, россияне объяснили свой отказ.

Без карт, связи и знания местности

Один из мобилизованных, который назвался старшим лейтенантом Олегом Касумовым, заявил в видеообращении, что в начале марта их перебросили из Шебекиного в Украину.

Там россиян подчинили "ополчению ДНР" и отправили на передовую.

По словам Касумова, им не дали средств связи, карт и не рассказали о нюансах местности.

"Состав взвода понес потери в течение трех суток, поскольку личный состав не был обучен должным образом и был направлен на передовую по прибытии в город", — подчеркнул мобилизованный россиянин.

Напомним, что, согласно законам, принятым Государственной думой (нижней палатой парламента российской федерации. — Ред.) после начала полномасштабной войны, наказание за неявку на призыв отныне будет составлять 10 лет лишения свободы.

Такое же наказание получат те, кто дезертируют или добровольно сдаются в плен Вооруженным силам Украины.

Фото из российских СМИ

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