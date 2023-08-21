"Мобілізувати нема кого": окупант зізнався про відсутність росіян для призову
21 серпня 2023 21:06
Російські окупанти. Фото: Reuters
Російський військовий розповідає своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.
Таку розмову перехопило та оприлюднило ГУР.
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Перехоплена розмова
— Ну, загалом, так.
— Не мобілізація, а по-іншому.
— Евакуація. Так.
— Евакуація. Там уже мобілізувати нема кого, твою мать.
— Так, справи хр*нові, так.
Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій військовослужбовець РФ обговорює з дружиною відмову російських солдатів продовжувати воювати та просить не довіряти товаришам на фронті. Окрім того, він жаліється, що їх везуть "на передок" як "гарматне м'ясо".