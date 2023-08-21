"Мобілізувати нема кого": окупант зізнався про відсутність росіян для призову

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російський військовий розповідає своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.

Таку розмову перехопило та оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова

— Ну, загалом, так.

— Не мобілізація, а по-іншому.

— Евакуація. Так.

— Евакуація. Там уже мобілізувати нема кого, твою мать.

— Так, справи хр*нові, так.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій військовослужбовець РФ обговорює з дружиною відмову російських солдатів продовжувати воювати та просить не довіряти товаришам на фронті. Окрім того, він жаліється, що їх везуть "на передок" як "гарматне м'ясо".