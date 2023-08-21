"Мобилизовать некого": оккупант признался об отсутствии россиян для призыва

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российский военный рассказывает своему товарищу, что в РФ нету уже больше кого мобилизовать. Россиян не хватает для проведения очередной волны призыва.

Такой разговор перехватило и опубликовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— Ну, в общем, да.

— Не мобилизация, а по-другому.

— Эвакуация. Да.

— Эвакуация. Там уже мобилизировать нема кого, твою мать.

— Да, дела хр*новые, да.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором военнослужащий РФ обсуждает с женой отказ российских солдат продолжать воевать и просит не доверять товарищам на фронте. Кроме того, он жалуется, что их везут "на передок" как "пушечное мясо".