Окупанти відмовляються воювати та не довіряють товаришам: перехоплення ГУР

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Військовослужбовець РФ обговорює з дружиною відмову російських солдатів продовжувати воювати та просить не довіряти товаришам на фронті. Окрім того, він жаліється, що їх везуть "на передок" як "гарматне м'ясо".

Відповідну розмову перехопило та опублікувало ГУР.

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Перехоплена розмова

— І що він тобі сказав твій ротний, чи як там його? — запитує жінка.

— Нічого, ми його охороняли тут три дні. Вчора 25 хлопців повезли з нашої роти і там половина опинилась. Зараз от 13 людей нас додають і все везуть... — розповідає росіянин.

— Так на "передок" везуть? — уточнює його дружина.

— Так, — відповів він.

— А в комендатуру? А чому? Через те, що вони відмовились воювати в комендатуру їх повезли? — перепитує дружина окупанта.

— Так, — стверджує той.

— Ага, а тебе куди повезуть? — знову запитує вона.

— Мене повезуть "на передок" 13 людей, — розповідає про свою долю військовий РФ.

— А ти не відмовився? — перепитує жінка.

— Ні, молись головне за мене, зрозуміла? Щоб все добре було, — наголошує росіянин.

— Звичайно, звичайно, я взагалі думала, що тут п*здець, блін, в тебе немає телефона і нічого. Знаєш, як я тут обіср*лась? В мене навіть ногу заклинило, напевне, спина в мене від нервів болить. Жахіття! Я думала, я тебе ніколи не знайду. Іван, заради Бога, нікому особливо не довіряй, як цьому Льоні, не відкривайся, нічого такого не розповідай. Бережи себе, саме головне. Будьте командою, але якось акуратно. І якось вас, напевне, не можуть от так без навчання, ти ж бл*дь, не вмієш нічого, як так кинути? Я взагалі не уявляю, як і що ви там будете робити, — бідкається дружина окупанта.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову, як російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.