"Морально зламані": окупант розповів, що військові РФ втомились від війни — перехоплення ГУР

Російські військові. Фото: росЗМІ

Українська розвідка перехопила розмову окупанта, де він скаржиться на моральний стан російських солдатів. За його словами, вони "морально зламані", втомилися від війни та не хочуть воювати.

Відповідну розмову ГУР опублікувало у соцмережах.

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Перехоплена розмова

— Привіт.

— Це... Відразу до справи. Як військкомат говорив? Що в разі чого він зможе звідси видьоргнути?

— Так.

— Ну ось зараз по Афгану вирішую питання з Донцем. Якщо Донець Афгана забирає, то хай цей товариш мене теж видьоргує. Тому що тут хочуть товариші на нас повний цей, коротше... Поле і де наші...воюють. Ось туди нас хочуть вбухнути туди, от все. Кіпіш вже хлопці підняли, зараз все будем це... Так би мовити з ними воювати, якщо захочуть нас туди перекинути. Відповідно тут вже всі у відмову підуть і це... Всі на нашій роті гойдаються. Знову нашу роту хочуть, нас хочуть з передка зняти. Ми тут повністю прееглядаєм, тут 5 МПшок повністю переглядають. Вони хочуть, щоб ми повністю звідти з'їхали, а сюди загнати інших. А нас звідси, з передка, на інший передок переслати, коротше.

— Коротше, по відпустках те ж саме. Товариші БТРщики по другому колу у відпустки починають їздити, нам відпустки повністю зупинили. Я командиру роти сказав, я не контрактник, я мирна людина, яка приїхала по мобілізації виконувати свій військовий борг, захищати свою Батьківщину. Ваші безглузді накази ніхто не буде виконувати. Як хочете це... Вся рота, вся рота, ніхто нікуди не збирається. Сидіти на зірки дивитися і чекати коли це. Тут одні заїхали декілька місяців тому. 36 людей відразу, за півгодини, повезли. І нас хочуть так само туди ж завести, копайте готуйте. Ми сказали, ніхто нікуди не поїде. Вони всі поїхали, всі скучили, а нас тут кинули як не знаю кого. 2 тижні вертушка лупила тут, хлопці вже реально морально зламані. Приходять через день до мене і говорять я все, я зараз кину автомат і піду, я все.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.