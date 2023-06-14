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"Пацани з розуму сходять, просять ламати руки ноги": ГУР перехопила розмову окупанта

14 червня 2023 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як окупанти намагаються втекти з поля бою — перехоплення
Поранені окупанти на полі бою. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.

Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки.

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Перехоплена розмова

— Збираємо колективну скаргу, телефонуємо, звідси нам ніяк не подати, потрібно з дому. Там в прокуратуру... Пацанів просто на забій відправляють. Сьогодні відправили групу, її поклали. Дня 3-4 і ми поїдемо. Просто ми під командуванням іншим, а тому, короче... той подав ще в січні, що село зайняли, в результаті його не зайняли і зараз наказ типу займайте як хочете і пацанів кожен день звідти туди-сюди возять, — бідкається окупант.

— От що я напишу? У мене брат там то, там то. Навіть ніхто не розуміє де ви перебуваєте, — відповідає йому сестра.

— Харківський напрямок, Куп'янськ. 350-й полк, все. Більше нічого писати не потрібно. Скарги, що пацанів відправляють взагалі от так от йдіть і все, *бать. Без прикриття, без нах*я. Звідти винести не можуть хлопців. І там хлопці досі лежать 200-ті, нах*й. А потім так виходить, що безвісти пропавший. От так, не дай Бог, що трапилось і х*й тебе потім знайдуть. Сьогодні група пішла і їм кажуть окупайтесь, вони навіть не дійшли туди. Їх розху*рили. Тут, які до нас стояли, от залишки рот залишились тут, їх туди, а ті вже задню дають. Кажуть, що ми не підемо, робіть, що хочете. Пацанів відправляють типу на КПЗ, ну в комендатуру, а там їх просто п*здять. Кажуть, що все одно підуть або туди, або тут п*здець їм буде, — істерить загарбник.

— Зрозуміла, — засмучено відповідає сестра.

— Тут пацани з розуму сходять. Кажуть, та зламай мені руку чи ногу, щоб просто завезли в госпіталь, щоб туди не йти,— розповідає реалії російський військовий.

Нагадаємо, нещодавно ГУР перехопило розмову, де окупанти скаржаться на своє командування, яке залишило воду для військових на замінованих полях.

Окрім того, російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанта, який детальніше розповів про це.

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