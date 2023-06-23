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"Морально сломаны": оккупант рассказал, что военные РФ устали от войны

23 июня 2023 18:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Морально сломаны": оккупант рассказал, что военные РФ устали от войны — перехват ГУР
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинская разведка перехватила разговор оккупанта, где он жалуется на моральное состояние русских солдат. По его словам, они "морально сломаны", устали от войны и не хотят воевать.

Соответствующий разговор ГУР опубликовал в соцсетях.

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Перехваченный разговор

— Привет.

— Это... Сразу к делу. Как военком говорил? Что в случае чего он сможет отсюда выдернуть?

— Да.

— Ну вот сейчас по Афгану решаю вопрос с Донцом. Если Донец Афгана забирает, то пусть этот товарищ меня тоже выдергивает. Потому что здесь хотят товарищи на нас полный этот, короче... Поле и где наши... воюют. Вот туда нас хотят вбухнуть туда, вот все. Кипиш уже пацаны подняли, сейчас все будем это... Так сказать с ними воевать, если захотят нас туда перебросить. Соответственно, здесь уже все в отказ пойдут и это... Все на нашей роте качаются. Снова нашу роту хотят, нас хотят с передка снять. Мы здесь полностью рассматриваем, здесь 5 МПшек полностью просматривают. Они хотят, чтобы мы полностью оттуда уехали, а сюда загнать других. А нас отсюда, из передка, на другой передок переслать, короче.

— Короче, по отпускам то же самое. Товарищи БТРщики по второму кругу в отпуск начинают ездить, нам отпуска полностью остановили. Я командиру роты сказал, я не контрактник, я мирный человек, приехавший по мобилизации выполнять свой военный долг, защищать свою Родину. Ваши нелепые приказы никто не будет выполнять. Как хотите это... Вся рота, вся рота, никто никуда не собирается. Сидеть на звезды смотреть и ждать, когда это. Здесь одни заехали пару месяцев назад. 36 человек сразу, через полчаса, увезли. И нас хотят также туда же завести, копайте готовьте. Мы сказали, никто никуда не уедет. Они все уехали, все соскучились, а нас тут бросили, как не знаю кого. 2 недели вертушка лупила здесь, ребята уже реально морально сломаны. Приходят через день ко мне и говорят я все, я сейчас брошу автомат и уйду, я все.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.

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