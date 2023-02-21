Морив голодом, катував та знущався з цивільних — на Чернігівщині до 12 років засудили військового рф

Засуджений військовий рф

На Чернігівщині військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного із населених пунктів обвинувачений спільно з іншими військовими рф силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Що відомо

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурор у суді довів, що під час окупації у березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими рф упродовж чотирьох днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.

При цьому військовий армії рф постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.

Яке покарання чекає на окупанта

Військовослужбовця країни-агресора засуджено до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Нагадаємо, президент рф володимир путін присвоїв почесне найменування "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді, якій належав "Бук", що збив у 2014 році малазійський "Боїнг".

Як стверджується в тексті указу, бригаду нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, проявлені особовим складом бригади у бойових діях із захисту Вітчизни".

Фото: Офіс Генерального прокурора