Морив голодом, катував та знущався з цивільних: на Чернігівщині до 12 років засудили військового рф
На Чернігівщині військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного із населених пунктів обвинувачений спільно з іншими військовими рф силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
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Що відомо
За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурор у суді довів, що під час окупації у березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими рф упродовж чотирьох днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.
При цьому військовий армії рф постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.
Яке покарання чекає на окупанта
Військовослужбовця країни-агресора засуджено до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ в Чернігівській області.
Нагадаємо, президент рф володимир путін присвоїв почесне найменування "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді, якій належав "Бук", що збив у 2014 році малазійський "Боїнг".
Як стверджується в тексті указу, бригаду нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, проявлені особовим складом бригади у бойових діях із захисту Вітчизни".
Фото: Офіс Генерального прокурора