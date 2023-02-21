Морил голодом, пытал и издевался над гражданскими — в Черниговской области к 12 годам приговорили военного рф

Морил голодом, пытал и издевался над гражданскими: на Черниговщине к 12 годам приговорили военного рф
На Черниговщине военнослужащий россии приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время оккупации одного из населенных пунктов обвиняемый совместно с другими военными рф силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
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Что известно
При публичном обвинении прокуроров Черниговской окружной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокурор в суде доказал, что во время оккупации в марте 2022 года села Тереховка Черниговского района обвиняемый совместно с другими военными рі в течение четырёх дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.
При этом военной армии рф постоянно пытал мужчину, наносил ему многочисленные побои и удары по телу. Пытки осуществлялись с интервалами, исключавшими возможность сна. Потерпевший был лишен необходимой медицинской помощи, еды и воды.
Какое наказание ждет оккупанта
Военнослужащий страны-агрессора приговорен к 12 годам лишения свободы. Досудебное расследование осуществлялось Управлением СБУ в Черниговской области.
Напомним, президент россии владимир путин присвоил почетное наименование "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал "Бук", сбивший в 2014 году малазийский "Боинг".
Как утверждается в тексте указа, бригада награждена "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества".
Фото: Офис Генерального прокурора