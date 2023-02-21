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Морил голодом, пытал и издевался над гражданскими: на Черниговщине к 12 годам приговорили военного рф

21 февраля 2023 17:31
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Морил голодом, пытал и издевался над гражданскими — в Черниговской области к 12 годам приговорили военного рф
Осужденный военный рф
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

На Черниговщине военнослужащий россии приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время оккупации одного из населенных пунктов обвиняемый совместно с другими военными рф силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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Что известно

При публичном обвинении прокуроров Черниговской окружной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что во время оккупации в марте 2022 года села Тереховка Черниговского района обвиняемый совместно с другими военными рі в течение четырёх дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.

При этом военной армии рф постоянно пытал мужчину, наносил ему многочисленные побои и удары по телу. Пытки осуществлялись с интервалами, исключавшими возможность сна. Потерпевший был лишен необходимой медицинской помощи, еды и воды.

Какое наказание ждет оккупанта

Военнослужащий страны-агрессора приговорен к 12 годам лишения свободы. Досудебное расследование осуществлялось Управлением СБУ в Черниговской области.

Напомним, президент россии владимир путин присвоил почетное наименование "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал "Бук", сбивший в 2014 году малазийский "Боинг".

Как утверждается в тексте указа, бригада награждена "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества".

Фото: Офис Генерального прокурора

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