Росіяни обстріляли Херсон, щонайменше шестеро людей загинули

У Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло щонайменше шестеро людей

Російські окупаційні війська обстріляли Херсон. Внаслідок удару по зупинці громадського транспорту загинуло шестеро мешканців звільненого міста.

Про це повідомило Суспільне.

Удар по Херсону

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по адміністративному центру Херсонської області.

Цей масований обстріл стався у той час, коли президент країни-агресора володимир путін виступав перед парламентом рф, згадуючи у своєму виступі й мешканців Херсона.

Загарбники обстріляли житлові багатоповерхівки і будівлю магазину.

Загиблі й поранені

Російські ракети також влучили у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

За інформацією пресофіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука, на зупинці загинули шестеро людей. Є і поранені, точна кількість яких поки що невідома.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстрілювали територію правобережної, вільної від окупації частини Херсонської області. Тоді загинуло двоє мирних мешканців регіону.

Додамо, що 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.

Фото: Херсонська ОВА