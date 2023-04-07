Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Москва хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: Подоляк про зливи таємних документів arrow

Москва хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: Подоляк про зливи таємних документів

7 квітня 2023 14:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Михайло Подоляк заявив, що рф хоче зірвати контрнаступ України
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Москва хоче зірвати контрнаступ ЗСУ. Але справжні дії українських військових росіяни побачать на полі бою.

Про це повідомив у своєму твіттері Михайло Подоляк.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

"З розпаду СРСР🇷🇺 розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи", — заявив політик.

Він додав, що Москві дуже хочеться зірвати 🇺🇦контрнаступ України. Справжні плани росіяни побачать на полі бою вже скоро.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB