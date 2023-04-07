Москва хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: Подоляк про зливи таємних документів

Михайло Подоляк заявив, що рф хоче зірвати контрнаступ України

Москва хоче зірвати контрнаступ ЗСУ. Але справжні дії українських військових росіяни побачать на полі бою.

Про це повідомив у своєму твіттері Михайло Подоляк.

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Контрнаступ ЗСУ

"З розпаду СРСР розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи" , — заявив політик.

Він додав, що Москві дуже хочеться зірвати контрнаступ України. Справжні плани росіяни побачать на полі бою вже скоро.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.