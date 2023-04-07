Москва хочет сорвать контрнаступление ВСУ: Подоляк о сливах тайных документов

Михаил Подоляк заявил, что россия хочет сорвать контрнаступление Украины

Москва хочет сорвать контрнаступление ВСУ. Но настоящие действия украинских военных россияне увидят на поле боя.

Об этом сообщил в своем твиттере Михаил Подоляк.

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"С распада СССР разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы" , — заявил политик.

Он добавил, что Москве очень хочется сорвать контрнаступление Украины. Настоящие планы россияне увидят на поле боя уже скоро.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.