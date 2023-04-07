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Москва хочет сорвать контрнаступление ВСУ: Подоляк о сливах тайных документов

7 апреля 2023 14:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Михаил Подоляк заявил, что россия хочет сорвать контрнаступление Украины
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Москва хочет сорвать контрнаступление ВСУ. Но настоящие действия украинских военных россияне увидят на поле боя.

Об этом сообщил в своем твиттере Михаил Подоляк.

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"С распада СССР 🇷🇺разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы", — заявил политик.

Он добавил, что Москве очень хочется сорвать 🇺🇦 контрнаступление Украины. Настоящие планы россияне увидят на поле боя уже скоро.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.

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