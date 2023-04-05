Подоляк поділився прогнозами щодо подальшої долі Криму: коли місто знову буде українським

Михайло Подоляк

Всі думали, що Крим знову буде українським за 20 чи 50 років, а розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії не має ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За пів року Україна зайде в місто.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Ми точно будемо в Криму. Про це каже логіка війни"

У 2022 році ніхто не міг і подумати, що у 2023 році в Україні будуть серйозно говорити про повернення Криму. Мовляв, багато хто думав, що це історія на 20 чи 50 років. Радник керівника офісу президента не раз говорив, що влітку 2023 року буде включатися з набережної Ялти. Запевняє, що його оптимізм ґрунтується на логіці війни.

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії недостатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", — зазначив Подоляк.

Чи буде війна за Крим

"Буде війна не за Крим! Буде війна за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права. За це йде війна. Це не війна за територію, територія це тільки один з елементів. Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: "Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу". Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України", — наголосив радник керівника ОП.

Він також підкреслив, що в росії і ракетне, і снарядне виснаження очевидне. Це не означає, що вони не продовжать обстріли, але на думку радника керівника ОПУ, росія не втримає ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ.

Нагадаємо, у Криму окупанти готують до контрнаступу ЗСУ. У місті російські окупаційні війська вирили траншеї, що тягнуться на кілька кілометрів.

Супутникові зображення, надані компанією Maxar показують, що росія також побудувала десятки подібних оборонних споруд.