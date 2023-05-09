Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Москва нажахана: по місту розмальовані невідомі хрести arrow

Москва нажахана: по місту розмальовані невідомі хрести

9 травня 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москва нажахана: по місту розмальовані невідомі хрести
У Москві з'явилися невідомі мітки. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Москві — паніка та непорозуміння. У російській столиці почали з'являтися намальовані червоні хрести. 

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram

Читайте також:

"У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з'явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — написав журналіст.

Зауважимо, схожі мітки виявляли меншканці українських міст на початку повномаштабного вторгнення росіян в Україну — весною 2022 року. Тоді українські спецслужби попереджали, що ці мітки залишають посібники російських диверсантів для майбутніх можливих атак авіації та артилерії. Також мітки можуть допомагати російським військовим орієнтуватися на місцевості.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 8 травня приїхав до Москви. Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що самопроголошений президент Білорусі приземлився в аеропорті на своєму літаку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB