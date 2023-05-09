Москва нажахана: по місту розмальовані невідомі хрести

У Москві з'явилися невідомі мітки. Фото: Telegram

У Москві — паніка та непорозуміння. У російській столиці почали з'являтися намальовані червоні хрести.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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"У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з'явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — написав журналіст.

Зауважимо, схожі мітки виявляли меншканці українських міст на початку повномаштабного вторгнення росіян в Україну — весною 2022 року. Тоді українські спецслужби попереджали, що ці мітки залишають посібники російських диверсантів для майбутніх можливих атак авіації та артилерії. Також мітки можуть допомагати російським військовим орієнтуватися на місцевості.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 8 травня приїхав до Москви. Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що самопроголошений президент Білорусі приземлився в аеропорті на своєму літаку.