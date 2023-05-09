Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Москва напугана: по городу разрисованы неизвестные кресты arrow

Москва напугана: по городу разрисованы неизвестные кресты

9 мая 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москва напугана: по городу разрисованы неизвестные кресты
В Москве появились неизвестные отметины. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве — паника и недоразумение. В российской столице стали появляться нарисованные красные кресты.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Читайте также:

"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — написал журналист.

Отметим, подобные метки находили жители украинских городов в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину весной 2022 года. Тогда украинские спецслужбы предупреждали, что эти отметины оставляют пособники российских диверсантов для будущих возможных атак авиации и артиллерии. Также метки могут помогать русским военным ориентироваться на местности.

Напомним, Александр Лукашенко 8 мая приехал в Москву. Российские СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть, что самопровозглашенный президент Беларуси приземлился в аэропорту на своем самолете.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас