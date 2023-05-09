Москва напугана: по городу разрисованы неизвестные кресты

В Москве появились неизвестные отметины. Фото: Telegram

В Москве — паника и недоразумение. В российской столице стали появляться нарисованные красные кресты.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — написал журналист.

Отметим, подобные метки находили жители украинских городов в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину весной 2022 года. Тогда украинские спецслужбы предупреждали, что эти отметины оставляют пособники российских диверсантов для будущих возможных атак авиации и артиллерии. Также метки могут помогать русским военным ориентироваться на местности.

Напомним, Александр Лукашенко 8 мая приехал в Москву. Российские СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть, что самопровозглашенный президент Беларуси приземлился в аэропорту на своем самолете.