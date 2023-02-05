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Москва веде перемовини з Тегераном щодо розміщення в рф заводу для виробництва "шахедів"

5 лютого 2023 19:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ хоче побудувати на своїй території завод з виробництва іранських БпЛА
Завод з виробництва Shahed-136 та інших дронів у місті Ісфахан
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Кремль спільно з Іраном планують побудувати завод з виробництва безпілотників на території рф. Для цього іранська делегація відвідала одне з можливих міст, де буде побудовано завод.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Деталі

Як зазначають джерела видання, Іран та росія вже зробили перші кроки щодо цього. Так, 5 лютого до російського міста Елабуга, що орієнтовно в 900 км від москви, завітала іранська делегація. Ймовірно, саме тут кремль хоче побудувати завод з виробництва дронів-камікадзе, якими рф атакує Україну.

Очікується, що такий завод "у найближчі роки" зможе виробляти не менш як шість тисяч дронів. Повідомляється, що іранську делегацію очолювали безпосередньо виконавчий директор ключового оборонного виробника країни Quds Aviation Industry Гасем Дамавандян та бригадний генерал Абдолла Мехрабі.

В WSJ пишуть, що будівництво цього заводу є частиною угоди між росією та Іраном на 1 млрд доларів. Окрім того, наразі країни працюють над створенням нової моделі дрона-камікадзе Shahed-136, яка отримає новий двигун, завдяки якому він зможе літати швидше та долати більші відстані. Ймовірно, такі БпЛА виготовлятимуть на новому заводі вже безпосередньо у росії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що БпЛА — це один з ключових напрямів роботи міністерства. За його словами, наразі Україна допустила до експлуатації більше безпілотників, ніж за останні п'ять років.

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