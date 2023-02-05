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Москва ведет переговоры с Тегераном по размещению в россии завода для производства "шахедов"

5 февраля 2023 19:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
РФ хочет построить на своей территории завод по производству иранских БпЛА
Завод по производству Shahed-136 и других дронов в городе Исфахан
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечают источники издания, Иран и россия уже сделали первые шаги по этому поводу. Так, 5 февраля российский город Элабуга, ориентировочно в 900 км от москвы, посетила иранская делегация. Вероятно, именно здесь кремль хочет построить завод по производству дронов-камикадзе, которыми рф атакует Украину.

Ожидается, что такой завод "в ближайшие годы" сможет производить не менее шести тысяч дронов. Сообщается, что иранскую делегацию возглавляли непосредственно исполнительный директор ключевого оборонного производителя страны Quds Aviation Industry Гасем Дамавандян и бригадный генерал Абдолла Мехраби.

В WSJ пишут, что строительство данного завода является частью соглашения между россией и Ираном на 1 млрд долларов. Кроме того, в настоящее время страны работают над созданием новой модели дрона-камикадзе Shahed-136, которая получит новый двигатель, благодаря которому он сможет летать быстрее и преодолевать большие расстояния. Вероятно, такие БпЛА будут производить на новом заводе уже непосредственно в россии.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что БпЛА — это одно из ключевых направлений работы министерства. По его словам, сейчас Украина допустила к эксплуатации больше беспилотников, чем за последние пять лет.

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