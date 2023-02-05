Олексій Резніков розповів про ринок БпЛА в Україні

Україна активно розвиває власний ринок безпілотників

Олексій Резніков зустрівся з понад 100 українськими розробниками та виробниками БпЛА. Очільник відомства наголосив, що за останні вісім місяців до експлуатації допущено більше безпілотників, ніж за останні п'ять років.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони України.

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Очільник оборонного відомства наголосив на важливості підтримки українського ринку БпЛА, зокрема, дронів широкого спектра застосування — повітря-земля-вода.

"Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БпЛА різних модифікацій", — розповів міністр.

За словами Олексія Резнікова, за останні вісім місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БпЛА, ніж за останні п'ять років.

"Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БпЛА", — заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що на Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник, який корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах. Окрім цього, він здійснював повітряну розвідку.

Також минулої доби, 4 січня, ЗСУ знову відправили додому в цинкових трунах 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували понад 131 тисячу російських загарбників.