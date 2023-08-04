Москва збирається купувати артилерійські снаряди у КНДР, — Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Офіційна Москва хоче придбати у Північної Кореї партію артилерійських снарядів для використання у війні проти України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Про подробиці розповіло видання Укрінформ.

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Останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї у Вашингтоні пов’язують з намаганням РФ переконати Пхеньян продати боєприпаси. Цілком вірогідно, що РФ їх використовуватиме у війні проти України.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі артилерійських снарядів Росії", — повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

При цьому представник Білого домузауважив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавні заяви зі США вказують на можливі угоди щодо постачання зброї між Північною Кореєю та Росією, проте конкретних доказів цього не було подано. Донедавна північнокорейські ракети не помічалися у конфліктній зоні в Україні.