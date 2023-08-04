Москва собирается покупать артиллерийские снаряды у КНДР, — Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

Официальная Москва хочет приобрести у Северной Кореи партию артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

О подробностях рассказало издание Укринформ.

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Последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею в Вашингтоне связывают с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы. По всей вероятности, РФ будет их использовать в войне против Украины.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", — сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия будут нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, недавние заявления из США указывают на возможные соглашения по поставке оружия между Северной Кореей и Россией, однако конкретные доказательства этого не были поданы. До недавнего времени северокорейские ракеты не замечались в конфликтной зоне в Украине.