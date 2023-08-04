Москва собирается покупать артиллерийские снаряды у КНДР, — Кирби
Официальная Москва хочет приобрести у Северной Кореи партию артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
О подробностях рассказало издание Укринформ.
Будет ли Россия покупать у Северной Кореи снаряды?
Последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею в Вашингтоне связывают с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы. По всей вероятности, РФ будет их использовать в войне против Украины.
"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", — сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия будут нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.
Напомним, недавние заявления из США указывают на возможные соглашения по поставке оружия между Северной Кореей и Россией, однако конкретные доказательства этого не были поданы. До недавнего времени северокорейские ракеты не замечались в конфликтной зоне в Украине.