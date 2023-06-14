Мотострелковая бригада РФ подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС

Затоплены дома в Херсоне в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Российская 205 отдельная мотострелковая бригада подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС. Сделали это из-за страха украинского контрнаступления.

Соответствующее заявление размещено в Telegram 205 отдельной мотострелковой бригады РФ.

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Россияне подтвердили свою причастность к подрыву Каховской ГЭС

В своем Telegram-канале представители 205 отдельной мотострелковой бригады РФ отметили, что россияне боялись контрнаступления ВСУ из-за этого и взорвали Каховскую ГЭС.

"Угроза масштабного наступления противника была очень велика и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. В таком случае подрыв ГЭС просто неотвратимый", — пишут оккупанты.

Кроме того, в сообщении отмечается, что взрывники "немного просчитались", поэтому теперь опасаются, что потеряют контроль на большом количестве территорий.

"Мы немного просчитались и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведут к значительным потерям территорий", — говорят российские солдаты.

Заявления российских окупантов. Фото: скриншот

Напомним, недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, где они рассказали, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но случайно устроили техногенную катастрофу.