Мотострелковая бригада РФ подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС
Российская 205 отдельная мотострелковая бригада подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС. Сделали это из-за страха украинского контрнаступления.
Соответствующее заявление размещено в Telegram 205 отдельной мотострелковой бригады РФ.
Россияне подтвердили свою причастность к подрыву Каховской ГЭС
В своем Telegram-канале представители 205 отдельной мотострелковой бригады РФ отметили, что россияне боялись контрнаступления ВСУ из-за этого и взорвали Каховскую ГЭС.
"Угроза масштабного наступления противника была очень велика и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. В таком случае подрыв ГЭС просто неотвратимый", — пишут оккупанты.
Кроме того, в сообщении отмечается, что взрывники "немного просчитались", поэтому теперь опасаются, что потеряют контроль на большом количестве территорий.
"Мы немного просчитались и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведут к значительным потерям территорий", — говорят российские солдаты.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, где они рассказали, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но случайно устроили техногенную катастрофу.