Як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки — смішні та найпоширеніші поради

В інтернеті з'явилось безліч оголошень та порад, як при зустрічі з військкоматом уникнути повістки

Через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізованим. Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи. Втім, подібні хитрощі можуть зіграти проти потенційних ухилянтів.

Про це пишуть Vesti.ua.

Імітація перелому та спеціальні ручки

Останнім часом в інтернеті з'явилось безліч оголошень та порад, як при зустрічі з військкоматом уникнути повістки. Наприклад, дуже часто пропонують оформити "перелом" кінцівок. Причому пропонують не просто продати довідку про перелом за 100-200 доларів, але навіть придбати гіпс для правдоподібності.

В Одесі на ОЛХ з'явилось оголошення про продаж муляжу гіпсу для руки чи ноги недорого — за 800 грн. Автори стверджують, що з таким аксесуаром можна сміливо ходити вулицею і ніхто не підійде вручати повістку, оскільки візуально зрозуміло, що людина в гіпсі тимчасово не придатна для служби. Оголошення протрималося недовго. Після того, як його почали публікувати у Telegram-каналах, його вилучили. Залишився тільки скриншот.

Як радять ухилятись від служби

Ухилянти з досвідом дають й інші поради. Так, у чатах радять купити окуляри з товстим склом і одягати їх при зустрічі з військовими.Ще радять накульгувати на вулиці, кашляти, зображуючи туберкульоз, ну і просто непритомніти, що вже роблять деякі, побачивши співробітників ТЦК.

Якщо імітувати поганий стан здоров'я не вдається, радять придбати і постійно з собою носити ручку з чорнилом, що зникає. Зовні вона ідентична звичайній гелевій ручці й пише таким же синім чорнилом. Але через 3-5 хвилин після написання текст поступово починає світлішати, і приблизно через 15-20 хвилин зникає на 50%, повне зникнення відбувається приблизно через 2 години. Щоправда, швидкість зникнення чорнила залежить від температури навколишнього середовища — чим спекотніше, тим швидше зникатиме чорнило. Вартість такого аксесуара — від 240 до 500 грн. Як повідомили продавці, дешеві, до 100 гривень, уже розібрали.

Ще на сайтах стали з'являтися оголошення-пропозиції від жінок з інвалідністю про фіктивний шлюб за матеріальну винагороду. А деякі матері навіть шукають на сайтах знайомств для своїх дітей таку пару, щоб уникнути мобілізації та відкрити фіктивному чоловікові шлях за кордон.

Мобілізація в Україні

На сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.

"Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки всюди, в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання. Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Щодо вручення повісток на курортах — Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може здійснюватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті — це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати. Повістки вручаються не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних — щоб особа повідомила нам про свій сімейний стан, стан здоров’я та інше", — розповів начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко

Нагадаємо, нещодавно ми писали, де в Україні найбільше ухилянтів від мобілізації. Попри те що через повномасштабне вторгнення росії в Україні вже рік як триває загальна мобілізація, ухилянтів поменшало майже вдвічі. Але все ж таки є регіони, де йти до лав ЗСУ прагнуть найменше.