"Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає

У Мережі показали, як проходить "добровільна" мобілізація у селищі Міжгір'я Закарпатської області. На відео видно, як військові силою тягнуть чоловіка по асфальту.

Відео опублікували у Facebook.

Деталі

Дівчина чоловіка намагалася боронити його. В цей час він кричав: "Ганьба!".

У коментарях пишуть, що чоловіку начебто намагалися вручити повістку до військкомату.

Нагадаємо, на сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.

Також ми писали, що співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери. Це зроблено для того, щоб видавати повістки під відеозапис.

Додамо, що юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.