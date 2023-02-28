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Муляж гипса и ручка с секретом: как уклонисты пытаются избежать получения повестки

28 февраля 2023 20:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как уклоняющиеся пытаются избежать получения повестки — смешные и распространенные советы
В интернете появилось множество объявлений и советов, как при встрече с военкоматом избежать повестки
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованными. Среди них — муляжи гипса и очки с толстыми линзами, поддельные справки о бронировании и более экстравагантные способы. Впрочем, подобные уловки могут сыграть против потенциальных уклоныстов.

Об этом пишут Vesti.ua.

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Имитация перелома и специальные ручки

В последнее время в интернете появилось множество объявлений и советов, как при встрече с военкоматом избежать повестки. К примеру, очень часто предлагают оформить "перелом" конечностей. Причем предлагают не просто продать справку о переломе за 100-200 долларов, но даже приобрести гипс для правдоподобия.

В Одессе на ОЛХ появилось объявление о продаже муляжа гипса для руки или ноги недорого — за 800 грн. Авторы утверждают, что с таким аксессуаром можно смело ходить по улице и никто не подойдет вручать повестку, поскольку зрительно понятно, что человек в гипсе временно не пригоден для службы. Объявление продержалось недолго. После того как его начали публиковать в Telegram-каналах, его изъяли. Остался только скриншот.

скриншот

Как советуют уклоняться от службы

Уклоняющиеся с опытом дают и другие советы. Да, в чатах советуют купить очки с толстым стеклом и одевать их при встрече с военными. Еще советуют прихрамывать на улице, кашлять, изображая туберкулез, ну и просто терять сознание, что уже делают некоторые, увидев сотрудников ТЦК.

Если имитировать плохое состояние здоровья не удается, советуют приобрести и постоянно с собой носить ручку с исчезающими чернилами. Внешне она идентична обычной гелевой ручке и пишет такими же синими чернилами. Но через 3-5 минут после написания текст постепенно начинает светлеть, и примерно через 15-20 минут исчезает на 50%, полное исчезновение происходит примерно через 2 часа. Правда, скорость исчезновения чернил зависит от температуры окружающей среды — чем жарче, тем быстрее будут исчезать чернила. Стоимость такого аксессуара — от 240 до 500 грн. Как сообщили продавцы, дешевые до 100 гривен уже разобрали.

Еще на сайтах стали появляться объявления-предложения от женщин с инвалидностью о фиктивном браке за материальное вознаграждение. А некоторые матери даже ищут на сайтах знакомств для своих детей такую пару, чтобы избежать мобилизации и открыть фиктивному мужчине путь за границу.

Мобилизация в Украине

На сегодня законодательством Украины не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. В стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому получить ее можно в любом месте.

"Законодательством на сегодня не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпоста, рабочем месте, по месту жительства. Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов, а также повестки могут вручать непосредственно должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки повесток может осуществляться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте — это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать. Повестки вручаются не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных — чтобы человек сообщил нам о своем семейном состояние, состояние здоровья и другое", — рассказал начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко

Напомним, недавно мы писали, где в Украине больше уклоняющихся от мобилизации. Несмотря на то, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украине уже год назад идет общая мобилизация, уклонявшихся уменьшилось почти вдвое. Но все же есть регионы, где идти в ряды ВСУ стремятся меньше всего.

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