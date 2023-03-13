Мустафа Джемілєв розповів, як Україна збирається повертати окупований Крим

Лідер кримськотатарського народу

До повномасштабного вторгнення росії Україна ще розглядала політико-дипломатичні методи деокупації Криму. Зараз йдеться лише про військовий шлях повернення півострова.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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За словами Мустафи Джемілєва, навіть після початку широкомасштабного вторгнення росії, Україна зробила останню спробу розв'язувати питання про Крим мирним шляхом.

Він розповів, як на переговорах у Стамбулі Україна запропонувала кремлю відвести війська до кордонів 24 лютого 2022 року, а питання про Крим і Донбас зробити предметом подальших переговорів, причому, зобов'язуючись не застосовувати силу для їх звільнення протягом декількох років.

"Однак російська сторона відкинула цю пропозицію, заявивши, що Крим – це "територія росії", і не може бути предметом переговорів", — сказав Джемілєв.

Він наголосив, що після усіх злочинів росії в Україні, ні про який діалог не може й бути мови.

"Україна цілком обґрунтовано та логічно ухвалила рішення, що не може бути жодних переговорів із воєнними злочинцями і терористами... Тому, на жаль, залишається лише військовий шлях визволення. Немає сумніву в тому, що у звільненні Криму, в міру своїх можливостей, братимуть участь багато людей, які зберегли вірність своїй країні, своїй батьківщині", — заявив лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, окупанти у Криму почали роздавати пам'ятки для населення, аби ті знали, що робити у разі обстрілів.