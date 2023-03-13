Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мустафа Джемілєв розповів, як Україна збирається повертати окупований Крим arrow

Мустафа Джемілєв розповів, як Україна збирається повертати окупований Крим

13 березня 2023 17:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Лідер кримськотатарського народу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

До повномасштабного вторгнення росії Україна ще розглядала політико-дипломатичні методи деокупації Криму. Зараз йдеться лише про військовий шлях повернення півострова.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Читайте також:

Деталі

За словами Мустафи Джемілєва, навіть після початку широкомасштабного вторгнення росії, Україна зробила останню спробу розв'язувати питання про Крим мирним шляхом.

Він розповів, як на переговорах у Стамбулі Україна запропонувала кремлю відвести війська до кордонів 24 лютого 2022 року, а питання про Крим і Донбас зробити предметом подальших переговорів, причому, зобов'язуючись не застосовувати силу для їх звільнення протягом декількох років.

"Однак російська сторона відкинула цю пропозицію, заявивши, що Крим – це "територія росії", і не може бути предметом переговорів", — сказав Джемілєв.

Він наголосив, що після усіх злочинів росії в Україні, ні про який діалог не може й бути мови.

"Україна цілком обґрунтовано та логічно ухвалила рішення, що не може бути жодних переговорів із воєнними злочинцями і терористами... Тому, на жаль, залишається лише військовий шлях визволення. Немає сумніву в тому, що у звільненні Криму, в міру своїх можливостей, братимуть участь багато людей, які зберегли вірність своїй країні, своїй батьківщині", — заявив лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, окупанти у Криму почали роздавати пам'ятки для населення, аби ті знали, що робити у разі обстрілів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

17:58Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

17:55 Один із найкращих футболістів планети може змінити клуб: його дружина натякнула

17:44 Данілов зробив прогноз щодо військового потенціалу росії після втрат в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:41Окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку, є загиблі та поранені, — Офіс генпрокурора

17:30 В центрі Одеси група молодиків побила хлопця та дівчину

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

17:25 Microsoft анонсувала революційне оновлення ChatGPT: які унікальні функції отримає чатбот

17:08 Львівська поліція викрила незаконне виробництво глушників до зброї: що загрожує зловмисникам

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Актуальне по темі

None 13 Березень 18:02

Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

None 13 Березень 15:56

Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

None 13 Березень 17:58

Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

None 13 Березень 17:55

Один із найкращих футболістів планети може змінити клуб: його дружина натякнула

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB