Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым

Лидер крымскотатарского народа

До полномасштабного вторжения россии Украина еще рассматривала политико-дипломатические методы деоккупации Крыма. Сейчас речь идет только о военном пути возвращения полуострова.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Подробности

По словам Мустафы Джемилева, даже после начала широкомасштабного вторжения рф, Украина предприняла последнюю попытку решать вопрос о Крыме мирным путем.

Он рассказал, как на переговорах в Стамбуле Украина предложила кремлю отвести войска к границам 24 февраля 2022 года, а вопрос о Крыме и Донбассе сделать предметом дальнейших переговоров, причем обязуясь не применять силу для их увольнения в течение нескольких лет.

"Однако российская сторона отвергла это предложение, заявив, что Крым - это "территория России", и не может быть предметом переговоров", — сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что после всех преступлений россии в Украине, ни о каком диалоге не может быть и речи.

"Украина вполне обоснованно и логично приняла решение, что не может быть никаких переговоров с военными преступниками и террористами... Поэтому, к сожалению, остается лишь военный путь освобождения. Нет сомнения в том, что в освобождении Крыма, по мере своих возможностей, будут приниматься" участие много людей, сохранивших верность своей стране, своей родине", — заявил лидер крымскотатарского народа.

Напомним, оккупанты в Крыму начали раздавать инструкции для населения, чтобы те знали, что делать в случае обстрелов.