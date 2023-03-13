Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым
До полномасштабного вторжения россии Украина еще рассматривала политико-дипломатические методы деоккупации Крыма. Сейчас речь идет только о военном пути возвращения полуострова.
Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
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По словам Мустафы Джемилева, даже после начала широкомасштабного вторжения рф, Украина предприняла последнюю попытку решать вопрос о Крыме мирным путем.
Он рассказал, как на переговорах в Стамбуле Украина предложила кремлю отвести войска к границам 24 февраля 2022 года, а вопрос о Крыме и Донбассе сделать предметом дальнейших переговоров, причем обязуясь не применять силу для их увольнения в течение нескольких лет.
"Однако российская сторона отвергла это предложение, заявив, что Крым - это "территория России", и не может быть предметом переговоров", — сказал Джемилев.
Он подчеркнул, что после всех преступлений россии в Украине, ни о каком диалоге не может быть и речи.
"Украина вполне обоснованно и логично приняла решение, что не может быть никаких переговоров с военными преступниками и террористами... Поэтому, к сожалению, остается лишь военный путь освобождения. Нет сомнения в том, что в освобождении Крыма, по мере своих возможностей, будут приниматься" участие много людей, сохранивших верность своей стране, своей родине", — заявил лидер крымскотатарского народа.
Напомним, оккупанты в Крыму начали раздавать инструкции для населения, чтобы те знали, что делать в случае обстрелов.