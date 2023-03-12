У Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів
У Криму російські війська розсилають навчальним закладам та іншим організаціям інструкції для ознайомлення, як поводитися під час обстрілів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Що відомо
У росіян все під контролем і нічого не відбувається, але вони почали роздавати людям пам'ятки про те, як поводитися під час дій.
Зокрема, на півострові було зафіксовано розсилання таких пам'яток:
- як поводитися учням під час артобстрілу;
- як поводитися під час бойових дій;
- як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;
- та інші подібні рекомендації.
Нагадаємо, самопроголошений "глава" Криму Аксьонов розповів про "нестандартну" оборону півострова.
"Насправді, ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", — сказав він.