У Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів

У Криму окупанти готуються до бойових дій

У Криму російські війська розсилають навчальним закладам та іншим організаціям інструкції для ознайомлення, як поводитися під час обстрілів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Що відомо

У росіян все під контролем і нічого не відбувається, але вони почали роздавати людям пам'ятки про те, як поводитися під час дій.

Зокрема, на півострові було зафіксовано розсилання таких пам'яток:

як поводитися учням під час артобстрілу;

як поводитися під час бойових дій;

як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;

та інші подібні рекомендації.

Нагадаємо, самопроголошений "глава" Криму Аксьонов розповів про "нестандартну" оборону півострова.

"Насправді, ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", — сказав він.