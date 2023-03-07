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​​​​​​​МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко

7 березня 2023 10:36
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Кордон з боку Білорусі посилюється, зазначив міністр внутрішніх справ
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Україна готується до можливого нового наступу російської федерації з боку Білорусі. Втім, очевидних ознак підготовки такого наступу МВС та ДПСУ поки що не мають.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Підготовки до нового наступу немає

За словами очільника МВС, поки що немає якогось серйозного підтвердження, що росіяни готують новий великий наступ, зокрема, на півночі, з території Білорусі.

"Це підтверджує саме Державна прикордонна служба України", — наголосив Клименко.

МВС готується

Разом з тим, Міністерство внутрішніх справ, незважаючи на цю інформацію, продовжує активну підготовку до можливого повторного вторгнення росіян.

"Ми робимо все можливе разом із силами оборони, щоб у будь-якому екстремальному випадку ми могли вжити заходів і зупинити агресора – чи то буде диверсійна група, чи більші воєнні формування зі сторони ворога. Ми робимо все, щоб підсилити кордон разом із військовими", — запевнив Ігор Клименко.

Верховна Рада в поміч

Міністр відзначив закон, ухвалений Верховною Радою, щодо розширення прикордонної смуги до двох кілометрів.

Цей закон, за словами Клименка, “буде запорукою того, що ми ще більш ретельно укріплятимемо і контролюватимемо наш кордон безпосередньо з Республікою Білорусь”.

Нагадаємо, у лютому CNN писало про те, що російська армія в Україні перебуває у такому стані, що до наступного великого наступу зможе підготуватися не раніше травня. Якщо ж наступ почнеться раніше, то лише через вимогу путіна.

Фото: "Укрінформ"

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