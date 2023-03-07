МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко
Україна готується до можливого нового наступу російської федерації з боку Білорусі. Втім, очевидних ознак підготовки такого наступу МВС та ДПСУ поки що не мають.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
-
У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих
-
Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс
-
Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі
-
Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко
-
Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина
-
Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії
-
Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману
-
В Одесі буде чутно вибух: в чому причина
-
Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею
-
Українці заборгували мільярди за електрику: які можливі наслідки
Підготовки до нового наступу немає
За словами очільника МВС, поки що немає якогось серйозного підтвердження, що росіяни готують новий великий наступ, зокрема, на півночі, з території Білорусі.
"Це підтверджує саме Державна прикордонна служба України", — наголосив Клименко.
МВС готується
Разом з тим, Міністерство внутрішніх справ, незважаючи на цю інформацію, продовжує активну підготовку до можливого повторного вторгнення росіян.
"Ми робимо все можливе разом із силами оборони, щоб у будь-якому екстремальному випадку ми могли вжити заходів і зупинити агресора – чи то буде диверсійна група, чи більші воєнні формування зі сторони ворога. Ми робимо все, щоб підсилити кордон разом із військовими", — запевнив Ігор Клименко.
Верховна Рада в поміч
Міністр відзначив закон, ухвалений Верховною Радою, щодо розширення прикордонної смуги до двох кілометрів.
Цей закон, за словами Клименка, “буде запорукою того, що ми ще більш ретельно укріплятимемо і контролюватимемо наш кордон безпосередньо з Республікою Білорусь”.
Нагадаємо, у лютому CNN писало про те, що російська армія в Україні перебуває у такому стані, що до наступного великого наступу зможе підготуватися не раніше травня. Якщо ж наступ почнеться раніше, то лише через вимогу путіна.
Фото: "Укрінформ"