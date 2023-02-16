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Путін не зможе зібрати достатньо сил для нового наступу принаймні до травня, — ЗМІ

16 лютого 2023 11:21
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
ЗМІ стверджують, що до травня росія не зможе зібрати достатньо сил для великого наступу
Новий наступ армії рф можливий лише через політичні причини
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська армія в Україні перебуває у такому стані, що до наступного великого наступу зможе підготуватися не раніше травня. Якщо ж наступ почнеться раніше, то лише через вимогу путіна.

Про це повідомляє, посилаючись на джерела в американській і британській владі, видання CNN.

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Кремль не має ресурсів на великий наступ

За інформацією американських військових, пише CNN, російський окупаційний контингент зараз не готовий до нового великого наступу.

Росіяни зможуть зібрати достатньо сил і ресурсів для нового великого наступу, про який говорять останнім часом, не раніше початку травня.

Втім, кількість російських військ на кордоні та на окупованих територіях поступово збільшується, але вона ще далека від необхідного для наступу рівня.

Чому наступ може розпочатися раніше травня

Разом з тим, зазначає CNN, у Пентагоні вважають, що росія може розпочати великий наступ раніше травня.

Такий крок буде пов’язаний винятково із вимогою кремля, тобто із тиском політичної верхівки рф, а не з готовністю військ.

Ставлення української влади

Видання також зазначає, з посиланням на неназваного українського дипломата, що в Україні теж скептично ставляться до можливості нового великого наступу росії.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, на цьому все... Не вражає, порівняно із почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росія уже почала свій великий наступ. Втім, із ним у окупантів виникли великі проблеми.

Фото з російських ЗМІ

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