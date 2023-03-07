МВД не видит подготовки рф к новому наступлению, но усиливает границу, — Клименко
Украина готовится к возможному новому наступлению российской федерации со стороны Беларуси. Впрочем, очевидных признаков подготовки такого наступления МВД и ГНСУ пока нет.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Подготовки к новому наступлению нет
По словам главы МВД, пока нет какого-либо серьезного подтверждения, что россияне готовят новое большое наступление, в частности, на севере, с территории Беларуси.
"Это подтверждает именно Государственная пограничная служба Украины", — подчеркнул Клименко.
МВД готовится
Вместе с тем Министерство внутренних дел, несмотря на эту информацию, продолжает активную подготовку к возможному повторному вторжению россиян.
"Мы делаем все возможное вместе с силами обороны, чтобы в любом экстремальном случае мы могли принять меры и остановить агрессора – будь то диверсионная группа или большие военные формирования со стороны врага. Мы делаем все, чтобы усилить границу вместе с военными", — заверил Игорь Клименко.
Верховная Рада в помощь
Министр отметил закон, принятый Верховной Радой, по расширению пограничной полосы до двух километров.
Этот закон, по словам Клименко, "будет залогом того, что мы будем еще более тщательно укреплять и контролировать нашу границу непосредственно с Республикой Беларусь".
Напомним, в феврале CNN писало о том, что российская армия в Украине находится в таком состоянии, что к следующему большому наступлению сможет подготовиться не раньше мая. Если же наступление начнется раньше, то только по требованию путина.
Фото: "Укринформ"