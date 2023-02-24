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МЗС України звернулося до партнерів на роковини вторгнення: що попросили

24 лютого 2023 14:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Україна просить партнерів подвоїти підтримку задля скорішої перемоги у війні
Україна просить подвоїти підтримку для скорішої перемоги
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

На роковини вторгнення рф МЗС України символічно звернулося до партнерів. Зокрема, там попросили підтримати Формулу мира ініційовану Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Деталі

У зверненні зовнішньополітичного відомства України зазначається, що своїми злочинними діями росія грубо порушила Статут ООН, фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатосторонніх договорів. У відомстві відмітили, що вже рік, як Україна захищає себе та увесь демократичний світ від російського неоколоніалізму, щоденно віддаючи життя своїх бійців.

МЗС зауважило, що у кремлі розраховували на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів, а в здатність України захистити себе не вірили рік тому і деякі інші країни. Однак ситуація змінилася, і тепер увесь світ на боці України.

"Ми  щиро вдячні усім міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною, надаючи безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги... На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні заради пришвидшення української перемоги", — наголосили в МЗС.

Також у відомстві закликали країни світу підтримати ініційовану Володимиром Зеленським Формулу миру, втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай представив власний "план миру" в Україні. Зокрема, офіційний Пекін пропонує Києву перейти до діалогу з москвою.

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