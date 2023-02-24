Китай запропонував план з 12 пунктів щодо відновлення миру в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

Офіційний Пекін оприлюднив власний так званий план "миру в Україні". Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

Документ з'явився на сайті МЗС країни.

Що насправді передбачає цей план

Влада Китаю як і обіцяла оприлюднила до роковин вторгнення свою позицію щодо "миру в Україні". Цей документ складається з 12 пунктів, однак основний — це прямі переговори між Києвом та москвою.

Повага до суверенітету всіх країн Відмова від менталітету холодної війни Припинення військових дій Відновлення мирних переговорів Вирішення гуманітарної кризи Захист цивільного населення та військовополонених Забезпечення безпеки атомних електростанцій Зменшення стратегічних ризиків Сприяння експорту зерна Припинення односторонніх санкцій Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок Сприяння післявоєнній відбудові.

"Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи... Міжнародне співтовариство має залишатися відданим правильному підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів", — зазначається в одному з пунктів.

Однак такий наратив нерідко повторює кремль, який щоразу наполягає на так званих "переговорах", однак на своїх умовах.

Також у Китаї переконані, що "односторонні санкції та максимальний тиск не здатні розв'язувати проблему, а лише створюють нові".

Крім того, у документі наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, сьогодні 24 лютого перші роковини вторгнення росії в Україну. У ніч в цю трагічну дату Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію. Цей документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".