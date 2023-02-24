Украина просит партнеров удвоить поддержку для скорейшей победы в войне

МИД Украины обратилось к партнерам на годовщину вторжения: что попросили
На годовщину вторжения рф МИД Украины символически обратилось к партнерам. В частности, там попросили поддержать Формулу мира, инициированную Владимиром Зеленским.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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В обращении внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что своими преступными действиями россия грубо нарушила Устав ООН, фундаментальные нормы и принципы международного права, ряд двусторонних и многосторонних договоров. В ведомстве отметили, что уже год как Украина защищает себя и весь демократический мир от российского неоколониализма, ежедневно отдавая жизнь своих бойцов.
В МИД отметили, что кремль рассчитывал на то, что для захвата Украины понадобится несколько дней, а в способность Украины защитить себя не верили год назад и некоторые другие страны. Однако ситуация изменилась и теперь весь мир на стороне Украины.
"Мы искренне благодарны всем международным партнерам, стоящим бок о бок с Украиной, предоставляя беспрецедентные объемы военной, финансовой, политической, правовой, гуманитарной и энергетической помощи... На этом переломном этапе войны призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине ради ускорения украинской победы", — подчеркнули в МИД.
Также в ведомстве призвали страны мира поддержать инициированную Владимиром Зеленским Формулу мира, воплощение которой позволит обеспечить справедливый и долговременный мир в Украине и не допустит повторения подобной агрессии в будущем.
Напомним, ранее мы писали, что Китай представил свой "план мира" в Украине. В частности, официальный Пекин предлагает Киеву перейти к диалогу с москвой.