На Байдена возобновилось давление относительно передачи ATACMS для Украины
В конгрессе США снова настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена передала Украине боеприпасы большой дальности. Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий заявили, что долгожданное контрнаступление ВСУ, вероятно, уже началось.
Об этом сообщает Politico.
ATACMS для Украины
Ракетная система ATACMS имеет дальность полета более 300 км. Ее передача Украины была основной темой дебатов на протяжении многих месяцев в США.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS Украине может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну,
В последние недели оппозиция администрации Байдена демонстрирует признаки ослабления к отправке вооружения для Украины. Президент США недавно показал, что он открыт для передачи ATACMS.
В настоящее время группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. Они призвали Байдена передать ATACMS для Украины.
"Война в Украине превратилась в конфликт в истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и преуспевающий мир", – написали законодатели в заявлении.
Законодатели, отмечающие необходимость передать ATACMS, говорят, что они должны быть отправлены немедленно.
В заявлении также говорится, что США должны одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 для Украины.
"Американские чиновники стали менее озабочены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать американскую технику для поражения по российской территории", — подчеркнул Кроу.
Он считает, что США не хочет отправлять ATACMS Украине из-за того, что у Америки ограниченное количество ракет на своих складах.
Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС Херсонской области. Американский лидер заявил, что США помогут Украине.
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