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На Байдена возобновилось давление относительно передачи ATACMS для Украины

8 июня 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Байдена возобновилось давление относительно передачи ATACMS для Украины
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В конгрессе США снова настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена передала Украине боеприпасы большой дальности. Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий заявили, что долгожданное контрнаступление ВСУ, вероятно, уже началось.

Об этом сообщает Politico.

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ATACMS для Украины

Ракетная система ATACMS имеет дальность полета более 300 км. Ее передача Украины была основной темой дебатов на протяжении многих месяцев в США.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS Украине может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну,

В последние недели оппозиция администрации Байдена демонстрирует признаки ослабления к отправке вооружения для Украины. Президент США недавно показал, что он открыт для передачи ATACMS.

В настоящее время группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. Они призвали Байдена передать ATACMS для Украины.

"Война в Украине превратилась в конфликт в истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и преуспевающий мир", – написали законодатели в заявлении.

Законодатели, отмечающие необходимость передать ATACMS, говорят, что они должны быть отправлены немедленно.

В заявлении также говорится, что США должны одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 для Украины.

"Американские чиновники стали менее озабочены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать американскую технику для поражения по российской территории", — подчеркнул Кроу.

Он считает, что США не хочет отправлять ATACMS Украине из-за того, что у Америки ограниченное количество ракет на своих складах.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС Херсонской области. Американский лидер заявил, что США помогут Украине.

Также мы писали, 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это решение было принято, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.

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