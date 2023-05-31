США оголосили новий пакет допомоги для України

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість — приблизно 300 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Допомога для України

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

Нову зброю Україна отримає із запасів Сполучених Штатів Америки.

США передадуть Україні:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ракети AIM-7 для систем ППО;

системи протиповітряної оборони Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові системи AT-4;

понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

боєприпаси для руйнування перешкод;

прилади нічного бачення.

У відомстві додали, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.

Також ми писали, що нещодавно Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Додамо, Україна звернулася до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликала офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".