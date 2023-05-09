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На берег Київського водосховища винесло тіло російського пілота

9 травня 2023 18:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На берег Київського водосховища винесло тіло російського пілота
Російський гелікоптер Мі-24 та шеврон загиблого окупанта. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 9 травня, на березі Київського водосховища у Вишгороді виявили тіло командира російського гелікоптера, який був збитий торік у лютому-березні. Труп помітили працівники ГЕС.

Про це повідомили в МВС та начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов

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Що відомо

Тіло командира збитого російського гелікоптера виявили працівники ГЕС на березі Київського водосховища у Вишгороді. 

"Льотчик Рома сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. "Свято — це святе!". Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів", — сказав Нєбитов.

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Тіло російського пілота, виявлене у Київському водосховищі. Фото: МВС

У МВС повідомили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також правоохоронці виявили ​​пам'ятку пілота гелікоптера Мі-24.

За попередніми даними, загиблий — старший лейтенант Манкішев Р. Г.

Гелікоптер МІ-24, на якому він літав, збили над акваторією Київського водосховища ще у лютому — березні 2022 року.

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Шеврон мертвого окупанта, якого виявили у Київському водосховищі. Фото: МВС України/ Telegram

Нагадаємо, до 9 травня Сили оборони знищили вже 195 тисяч окупантів. Лише за останню добу, 8 травня, ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів.

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