До 9 травня Сили оборони знищили 195 тисяч окупантів, — Генштаб

Український захисник на фронті. Фото: ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 8 травня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, чотири бронемашини, 13 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3 734 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 257 (+4) од.;

артилерійських систем — 3 031 (+13) од.;

РСЗВ — 554 (+0) од.;

засобів ППО — 307 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 618 (+4) од.;

крилатих ракет — 955 (+8) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 969 (+11) од.;

спеціальної техніки — 338 (+4) од.

Втрати російської армії на 9 травня

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що росіяни у ніч з 8 на 9 травня та вранці вівторка запустили 25 крилатих ракет, із яких українська протиповітряна оборона збила 23.