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На берег Киевского водохранилища вынесло тело российского пилота

9 мая 2023 18:26
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На берег Киевского водохранилища вынесло тело российского пилота
Российский вертолет Ми-24 и шеврон погибшего оккупанта. Фото: коллаж Новини.LIVE
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Во вторник, 9 мая, на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде обнаружили тело командира российского вертолета, который был сбит в феврале-марте прошлого года. Труп был замечен работниками ГЭС.

Об этом сообщили в МВД и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Тело командира сбитого российского вертолета обнаружили работники ГЭС на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

"Летчик Рома всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник — это святое!". Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", — сказал Небытов.

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Тело российского пилота, обнаруженное в Киевском водохранилище. Фото: МВС 

В МВД сообщили, что погибшим есть российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также правоохранители обнаружили памятку пилота вертолета Ми-24.

По предварительным данным, погибший — старший лейтенант Манкишев Р. Г.

Вертолет МИ-24, на котором он летал, сбили над акваторией Киевского водохранилища еще в феврале — марте 2022 года.

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Шеврон мертвого оккупанта, обнаруженного в Киевском водохранилище. Фото: МВД Украины/ Telegram

Напомним, к 9 мая Силы обороны уничтожили уже 195 тысяч кафиров. Только за последние сутки, 8 мая, ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов.

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